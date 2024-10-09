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Tài xế công nghệ khiến hành khách bất ngờ vì xe dán đầy… ảnh vợ

Nam tài xế xe công nghệ khiến nữ hành khách, cộng đồng mạng ngưỡng mộ khi dán đầy ảnh vợ và nhiều câu thơ thể hiện tình cảm trên xe.
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