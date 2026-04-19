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Tài xế bị xử phạt vì cố tình vượt đường sắt khi rào chắn đang hạ

Dù đèn và chuông cảnh báo đã vang lên, chắn tự động đang được hạ xuống, tài xế chiếc xe container và xe con vẫn liều lĩnh vượt đường sắt.
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