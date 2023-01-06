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Tài xế bị phạt nồng độ cồn, nữ hành khách "bơ vơ"

Mặc dù có nồng độ cồn cao ngất ngưởng nhưng tài xế xe ôm công nghệ vẫn nhận chở một vị khách nữ.
Đọc thêm : Tài xế bị phạt nồng độ cồn, nữ hành khách "bơ vơ"