Video
video cùng chuyên mục

Tài xế bán tải suýt trả giá đắt vì vượt rào chắn đường sắt

Dù chắn tàu đã hạ và nhân viên gác chắn liên tục nhắc nhở, tài xế chiếc xe bán tải vẫn cố tình tìm cách băng qua đường sắt, khiến chiếc xe bị mắc kẹt.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Nhóm thanh niên nhận bài học vì phóng nhanh, lạng lách