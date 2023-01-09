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Tại sao đường cao tốc lại được trồng rất nhiều cây xanh hai bên?

Việc trồng cây hai bên đường cao tốc mang lại nhiều lợi ích cho môi trường, người dân sống xung quanh và sự an toàn cho các tài xế.
Đọc thêm : Tại sao đường cao tốc lại được trồng rất nhiều cây xanh hai bên?