Tai nạn kinh hoàng trên đường đèo vì sương mù

Tai nạn xảy ra chiều ngày 15/4 vừa qua trên đèo Thung Khe, Mai Châu, Hoà Bình. Theo bạn Tuong Tran (Thái Bình) do đường nhiều mây mù và trơn trượt nên chiếc xe tải mất hướng khi đạp phanh tránh đoàn xe phía trước, khiến hai mẹ con cháu bé đi xe máy phía sau, do đi quá gần nên đã không xử lí kịp, đã đâm thẳng vào đuôi xe tải, văng ra rãnh thoát nước bên lề đường. Rất may tình huống này xảy ra không phải hướng bờ vực và không có hậu quả quá nặng nề.