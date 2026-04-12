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Tai nạn dồn toa vì không giữ khoảng cách an toàn

Dù các xe trước đã giảm tốc độ để dừng chờ đèn đỏ, các phương tiện đi sau vẫn không xử lý đủ nhanh để dừng lại, dẫn đến một vụ tai nạn dồn toa.
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