Video
video cùng chuyên mục

Tai nạn dồn toa trên đường cao tốc: Không bám làn trái sẽ an toàn hơn

Tình huống đâm dồn toa trong clip cho thấy nguy cơ tai nạn rất cao khi ô tô chạy bám làn trái trên đường cao tốc.
Đọc thêm : Tai nạn dồn toa trên cao tốc: Lý do không nên chạy bám làn trái liên tục