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Supachok khóc nức nở khi rời Thái Lan

Supachok đã không kìm được những giọt nước mắt khi rời Thái Lan để sang hội quân cùng CLB Nhật Bản.
Đọc thêm : Supachok khóc nức nở khi rời Thái Lan