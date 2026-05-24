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Súng nổ gần Nhà Trắng khi phóng viên đang tác nghiệp

Nhiều tiếng súng nổ đã vang lên gần Nhà Trắng khiến các phóng viên phải trú ẩn trong phòng họp báo.
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