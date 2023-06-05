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Suất cơm sườn 120.000 đồng ở Thiên Đường Bảo Sơn bất ngờ... "thịnh soạn"

Ghi nhận tại Thiên Đường Bảo Sơn, suất cơm sườn 120.000 đồng có một miếng sườn to, ba loại rau củ, nước canh và một cốc nước ngọt tặng kèm.
Đọc thêm : Suất cơm sườn 120.000 đồng ở Thiên Đường Bảo Sơn bất ngờ... "thịnh soạn"