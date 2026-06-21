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Sư tử trèo lên cây để trốn bầy trâu rừng và cái kết

Hình ảnh những con sư tử rượt đuổi và hạ gục trâu rừng đã trở nên rất quen thuộc. Tuy nhiên, đôi khi sư tử lại phải tìm cách trốn chạy khi bị đàn trâu rừng phản kháng.
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