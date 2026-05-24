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Sư tử thở khó nhọc vì ăn quá no

Con sư tử đực đã phải thở một cách khó nhọc trong cái nắng gay gắt chỉ vì ăn quá no. Nhìn vào chiếc bụng căng tròn của sư tử có thể dự đoán con vật vừa ăn thịt một con mồi cỡ lớn.
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