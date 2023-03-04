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Sư tử mở cửa xe ô tô khiến du khách khiếp vía

Hành động đầy bất ngờ của sư tử đã được ghi lại ở Công viên Quốc gia Kruger (Nam Phi) khiến những người trong xe hoảng sợ.
Đọc thêm : Sư tử mở cửa xe ô tô khiến du khách khiếp vía