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Sư tử liều lĩnh giành bữa ăn với cá sấu

Con sư tử cái trong tình huống này dường như đã đói đến mức liều lĩnh chen ngang vào bữa tiệc của bầy cá sấu để xin ăn.
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