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Sư tử đực hạ gục con mồi to lớn ngay trước mặt các du khách

Đoạn video được du khách ghi lại cho thấy một con sư tử đực đã thể hiện sức mạnh khi rượt đuổi và hạ gục một con linh dương cỡ lớn
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