Video
video cùng chuyên mục

Sư tử cái tìm cách “gạ tình” nhưng bị con đực ngó lơ

Dù sư tử cái đã tìm mọi cách để thu hút sự chú ý và quyến rũ con đực, nhưng cuối cùng thứ nó nhận được chỉ là sự lạnh nhạt của “chúa tể thảo nguyên”.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Vượn liên tục chọc tức, biến hổ thành món đồ chơi