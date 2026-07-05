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Sư tử bị trâu rừng xua đuổi khi đang làm “chuyện riêng tư”

Một con sư tử đang ở độ tuổi thành niên đang đi đại tiện đã bị gián đoạn khi những con trâu rừng châu Phi bất ngờ chạy đến đe dọa.
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