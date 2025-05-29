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Sư thầy triệu view livestream bán hàng trên TikTok đi làm phụ hồ

Theo lãnh đạo địa phương, thầy Thích Khai Quảng là người Quảng Ninh, lên tu tập, quản lý tại chùa Thạch Long (tỉnh Bắc Kạn) khoảng 8 năm nay.
Đọc thêm : Sư thầy triệu view livestream bán hàng trên TikTok đi làm phụ hồ