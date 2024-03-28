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Sự thật về thực đơn sơ sài "thiếu gà và xôi" tại đám cưới Quang Hải

Khác với hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội trước đó, thực đơn tiệc cưới chính của cầu thủ Quang Hải chiều 28/3 phục vụ nhiều món ăn cầu kỳ hơn.
Đọc thêm : Sự thật về thực đơn sơ sài "thiếu gà và xôi" tại đám cưới Quang Hải