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Sự thật về hình ảnh chim phượng hoàng bay lượn giữa bầu trời

Đoạn video ghi lại hình ảnh một con chim đuôi dài bay lượn giữa bầu trời, khiến nhiều người liên tưởng đến loài chim phượng hoàng trong truyền thuyết.
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