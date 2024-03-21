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Sự thật về clip người bán hàng rong ở bờ hồ Gươm bị tố "ăn vạ" để đòi tiền

Theo lời khai của bà Y. (người bán hàng rong), bà bị nhầm nhóm khách mua hàng của bà với nhóm thanh niên đang đi bộ, chụp ảnh.
Đọc thêm : Sự thật về clip người bán hàng rong ở bờ hồ Gươm bị tố "ăn vạ" để đòi tiền