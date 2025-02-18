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Sự thật thông tin "em bị bỏ thuốc, quá kinh khủng" ở Đà Nẵng

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người phụ nữ ở Đà Nẵng bị đối tượng lạ mặt chuốc thuốc mê ngay giữa đường là tin thất thiệt.
Đọc thêm : Sự thật thông tin "em bị bỏ thuốc, quá kinh khủng" ở Đà Nẵng