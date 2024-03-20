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Sự thật tấm biển chuyển khoản 666 triệu đồng mừng cưới bạn thân ở Hà Nội

Nhóm bạn thân ở Hà Nội gây xôn xao khi tặng quà cưới là tấm biển giao dịch chuyển khoản thành công với số tiền hơn 666 triệu đồng.
Đọc thêm : Sự thật tấm biển chuyển khoản 666 triệu đồng mừng cưới bạn thân ở Hà Nội