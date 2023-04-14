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Sự thật đoạn clip nam thanh niên quỳ gối trước CSGT

Bị lực lượng CSGT thông báo các lỗi vi phạm, nam thanh niên 25 tuổi ở Đắk Lắk hoảng sợ. Anh này bất ngờ quỳ gối trước CSGT để năn nỉ được bỏ qua lỗi.
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