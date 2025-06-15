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Sự thật đằng sau video "ngâm vải trong thuốc" gây hoang mang

Những tin đồn thất thiệt "ngâm vải trong thuốc" gây hoang mang được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Đọc thêm : Sự thật đằng sau video "ngâm vải trong thuốc" gây hoang mang