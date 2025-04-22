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Sự thật đằng sau bức ảnh chàng trai cưới cùng lúc hai vợ gây xôn xao

Chú rể ở Trung Quốc gửi thiệp mời tới dự lễ cưới có hai cô dâu gây chú ý trên mạng khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc.
Đọc thêm : Sự thật đằng sau bức ảnh chàng trai cưới cùng lúc hai vợ gây xôn xao