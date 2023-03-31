Video
video cùng chuyên mục

Sự thật chủ quán nem chua rán Hà Nội "nghỉ 5 tháng du lịch châu Âu"

Bà chủ quán nem chua rán ở Hà Nội "nổi tiếng" bất đắc dĩ trên mạng xã hội, vì được cho là "nuôi hai con ăn học thành tài, nghỉ 5 tháng đi du lịch châu Âu".
Đọc thêm : Sự thật chủ quán nem chua rán Hà Nội "nghỉ 5 tháng du lịch châu Âu"