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Sự thật bất ngờ về bà má "hứa gả con gái cho anh bộ đội" gây sốt ở TPHCM

"Má vợ quốc dân" bất ngờ nổi tiếng sau một câu đùa với các chiến sĩ bộ đội tham gia diễu binh chuẩn bị cho đại lễ 30/4.
Đọc thêm : Sự thật bất ngờ về bà má "hứa gả con gái cho anh bộ đội" gây sốt ở TPHCM