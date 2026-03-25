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Sư đoàn Dù 82 của Mỹ đã nhận được lệnh triển khai tới Trung Đông

Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của Mỹ đã nhận được lệnh triển khai tới Trung Đông, sẵn sàng cho kịch bản tấn công trên bộ vào Iran.
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