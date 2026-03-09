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Sự cố VAR gây chấn động bóng đá Đức khi CĐV bị nghi phá hoại hệ thống

Đọc thêm : Sự cố VAR gây chấn động bóng đá Đức khi CĐV bị nghi phá hoại hệ thống