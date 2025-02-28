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Sự cố khi đào ngầm metro ở Hà Nội: Di dời nhiều hộ dân trong đêm

Sau sự cố khi khoan hầm metro Nhổn - ga Hà Nội, nhiều hộ dân sống tại ngõ 7 phố Giang Văn Minh (quận Ba Đình, Hà Nội) nhận được thông báo tản cư trong đêm 27/2.
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