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Sự cố đào ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội: Người dân thâu đêm dọn bùn phun trào

Nhiều người dân sống tại ngõ 7 Giang Văn Minh cho biết, thời điểm bùn đất phun trào đã bắn tung tóe, cao 2-3m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.
Đọc thêm : Sự cố đào ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội: Người dân thâu đêm dọn bùn phun trào