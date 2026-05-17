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Sự cố bất ngờ cảnh báo những gia đình đang sử dụng bếp gas

Một ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội khi cô gái bật bếp gas, khiến hai chị em hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Sự việc khiến bé trai bị bỏng.
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