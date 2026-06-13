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SpaceX lên sàn lịch sử, Elon Musk: “Tôi từng nghĩ công ty này sẽ thất bại”

Elon Musk: “Thật sự rất khó tin khi một công ty nhỏ khởi nghiệp trong một nhà kho ở El Segundo giờ đây lại lên sàn với đợt IPO lớn nhất lịch sử".
Đọc thêm : SpaceX lên sàn lịch sử, Elon Musk: “Tôi từng nghĩ công ty này sẽ thất bại”