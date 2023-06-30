Video
video cùng chuyên mục

Sông Hồng và Hồ Tây chìm trong vấn nạn bát hương, bàn thờ

Sông Hồng và hồ Tây ở Hà Nội đang hứng chịu vấn nạn chưa từng thấy khi bát hương, bàn thờ nằm la liệt ven bờ và dưới đáy.
Đọc thêm : Sông Hồng và Hồ Tây chìm trong vấn nạn bát hương, bàn thờ