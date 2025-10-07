Video
video cùng chuyên mục

Sóng đánh như ở biển giữa Hà Nội, ô tô rẽ nước làm người đi đường chao đảo

Tại các khu vực ngập sâu ở Hà Nội, ô tô di chuyển tạo ra các đợt sóng không khác gì ở biển, khiến người đi bộ và đi xe máy chao đảo