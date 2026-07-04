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Sóng biển dữ dội tại đặc khu Cô Tô do bão ảnh hưởng bão Maysak

Tại đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh, cuối giờ chiều 4/7, gió đổi hướng và mạnh hơn khiến sóng biển trở lên dữ dội hơn đầu giờ chiều cùng ngày.
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