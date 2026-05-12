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Sơn Tùng M-TP và Phí Phương Anh gây chú ý vì điểm trùng hợp lạ này

Loạt hành động tương đồng trong cách nhá hàng của quán quân The Face Vietnam 2016 với Sơn Tùng nhanh chóng khiến dân mạng đặt nhiều dấu hỏi.
Đọc thêm : Sơn Tùng M-TP và Phí Phương Anh gây chú ý vì điểm trùng hợp lạ