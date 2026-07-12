Video
video cùng chuyên mục

Sóc biến báo hoa mai thành “trò cười”

Sự nhanh nhẹn và khéo léo không chỉ giúp sóc thoát được sự rượt đuổi của báo hoa mai, mà thậm chí còn biến kẻ đi săn trở thành “trò cười” trong mắt những người chứng kiến.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Khả năng ngụy trang đáng sợ của loài rắn độc