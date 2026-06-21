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Sóc ăn thịt kỳ nhông khiến nhiều người bất ngờ

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con sóc ăn thịt kỳ nhông khiến nhiều người chứng kiến phải bất ngờ, khi họ cho rằng sóc chỉ là loài ăn thực vật.
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