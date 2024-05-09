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Sở VH&TT TPHCM mời chuyên gia thẩm định vụ "huy hiệu lạ" của Đàm Vĩnh Hưng

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã có ý kiến liên quan đến ồn ào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc trang phục cài huy hiệu "lạ".
Đọc thêm : Sở VH&TT TPHCM mời chuyên gia thẩm định vụ "huy hiệu lạ" của Đàm Vĩnh Hưng