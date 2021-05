So sánh để tìm ra sự khác biệt giữ bộ đôi HTC One mới và cũ

(Dân trí) - Vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế của HTC One, do đó phiên bản nâng cấp HTC One M8 không có nhiều sự khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 phiên bản chính là kích thước màn hình, cấu hình bên trong và camera kép trang bị trên HTC One M8.