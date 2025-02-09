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Sir Alex Ferguson ngáp ngắn ngáp dài khi xem Man Utd thi đấu

Sir Alex Ferguson đã bị ống kính máy quay phát hiện ngáp ngắn ngáp dài khi xem Man Utd thi đấu. Điều đó phản ánh phần nào sự thất vọng của Quỷ đỏ.
Đọc thêm : Sir Alex Ferguson ngáp ngắn ngáp dài khi xem Man Utd thi đấu