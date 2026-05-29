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Sinh viên cúi đầu, rơi nước mắt khi tri ân bố mẹ trong lễ tốt nghiệp

Khoảnh khắc hàng trăm sinh viên cúi đầu tri ân cha mẹ, thầy cô trong lễ tốt nghiệp khiến nhiều người xúc động.
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