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Sinh con năm 17 tuổi, lên chức bà ở tuổi 34 theo "truyền thống gia đình"

Người phụ nữ có sức ảnh hưởng ở Singapore tuyên bố lên chức bà nội ở tuổi 34, hứa sẽ hỗ trợ con trai 17 tuổi "hoàn thành nghĩa vụ làm cha".
Đọc thêm : Sinh con năm 17 tuổi, lên chức bà ở tuổi 34 theo "truyền thống gia đình"