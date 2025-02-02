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"Siêu xe" Pagani mang gương mặt Messi, được làm từ 100.000 đồng xu vàng

Nghệ nhân người Uruguay đã mất 3 năm để hoàn thành tác phẩm đặc biệt này theo đơn đặt hàng của một nhà sưu tập ô tô nổi tiếng.
Đọc thêm : "Siêu xe" Pagani mang gương mặt Messi, được làm từ 100.000 đồng xu vàng