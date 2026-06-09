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Siêu máy hiện đại chẩn đoán, điều trị ung thư tại Bệnh viện Tâm Anh

Bệnh viện Tâm Anh tiên phong đầu tư hệ thống robot hiện đại, giúp người bệnh tiếp cận công nghệ hiệu quả và an toàn ngay trong nước.
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