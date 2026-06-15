Video
video cùng chuyên mục

Siêu mẫu Tyra Banks kiện Netflix, tố bóp méo nội dung phỏng vấn

(Dân trí) - Tyra Banks yêu cầu bồi thường sau khi kiện Netflix và ê-kíp sản xuất một phim tài liệu vì cáo buộc bóp méo nội dung phỏng vấn.
Đọc thêm : Siêu mẫu Tyra Banks kiện Netflix, tố bóp méo nội dung phỏng vấn