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Siêu bão sức gió 270km/h sắp đổ bộ, Mỹ kêu gọi 1 triệu người sơ tán

Siêu bão cấp 5 Milton sắp đổ bộ vào Florida, Mỹ được dự báo sẽ có sức gió 270km/h, khiến giới chức bang đề nghị 1 triệu người di tản.
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